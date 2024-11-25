Александр Беглов: Петербург дорожит своими соотечественниками за рубежом

— Петербург, как и вся Россия, дорожит своими соотечественниками за рубежом. Северная столица уже много лет активно работает с русскими общинами по всему миру. Ежегодно проводятся десятки мероприятий как в городе на Неве, так и за границей. За последние годы в них приняли участие соотечественники из более чем 50 стран, — сказал губернатор.