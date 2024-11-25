Александр Беглов: Петербург дорожит своими соотечественниками за рубежом

Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает находиться на Кубе. Вчера, 24 ноября, он провел встречу с россиянами в храме Иконы Казанской Божией Матери в Гаване. Перед ее началом градоначальник вместе с членами официальной делегации побывали на богослужении, которое провел настоятель храма иерей Савва. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Кстати, на Кубе проживает около трех тысяч человек с российскими корнями. Несмотря на расстояние и трудности, они сохраняют связь с Родиной, отметил Беглов.
— Петербург, как и вся Россия, дорожит своими соотечественниками за рубежом. Северная столица уже много лет активно работает с русскими общинами по всему миру. Ежегодно проводятся десятки мероприятий как в городе на Неве, так и за границей. За последние годы в них приняли участие соотечественники из более чем 50 стран, — сказал губернатор.
Например, у Петербурга есть международный проект, который направлен на сохранение русского языка и культуры. Для педагогов, преподающих русский язык и литературу, в городе проводят курсы повышения квалификации. За шесть лет их окончили уже более 600 преподавателей из 50 стран.