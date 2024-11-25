Токаеву доложили о поступлении БПЛА и новых образцов вооружения в армию Казахстана

Министр обороны проинформировал о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих. Жаксылыков отметил, что особое внимание было уделено вопросам поэтапного повышения боевого потенциала армии и новым подходам к подготовке войск.