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Токаеву доложили о поступлении БПЛА и новых образцов вооружения в армию Казахстана

Он поставил перед министром обороны задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны и др.

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, который отчитался о деятельности оборонного ведомства за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Министр обороны проинформировал о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих. Жаксылыков отметил, что особое внимание было уделено вопросам поэтапного повышения боевого потенциала армии и новым подходам к подготовке войск.

«Доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы».

говорится в информации о встрече президента с главой Минобороны.

Токаев отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

По итогам встречи Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций и усилению социально-правовой работы.