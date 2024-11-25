Радий Хабиров пригрозил мэру Салавата увольнением за «Башкирский дворик».

«Дворик в нашем представлении не готов. Я, честно говоря, думал уже и прокуратуру туда отправить. Оказывается, в смете не было запроектировано работ на газоны. Я считаю, это безобразие полное. Это полная недоработка минЖКХ, полная недоработка главы города, который принял двор. Тем более Альберт Юрьевич (Муталов, новый мэр Салавата — прим. ред.) на то время был заместителем главы администрации по ЖКХ. Там скромные, трудолюбивые люди живут, они, конечно, спасибо говорят. Но сделайте по-человечески. Большой объем асфальта, значит, вы неправильно рассчитали. Город с населением 150 тысяч человек вполне мог найти дополнительные деньги, чтобы привести двор в порядок. После того, как я наорал, буквально за день сделали все — елочки посадили и так далее. Министерство ЖКХ должно контролировать эту историю, а работу главы города оцениваю даже не на “кол”, безобразие полное. Правильным было бы наказать главу и управленческую команду, и больше не выделять средств на дворики, но люди-то тут при чем? Мне остается выговоры объявлять и увольнять. Я очень недовольный уехал из Салавата, начали вы не очень хорошо, Альберт Юрьевич. Вы были замом по ЖКХ, это ваша зона ответственности, значит, вы не понимаете до конца, как работа должна вестись. МинЖКХ тоже не понимает, как работа должна вестись. Я думал, мы тему “Башкирских двориков” закрыли, для меня это перевернутая страница. Помню, в первый год заместителя премьера Киреева уволил из-за дворников и подъездов, он добросовестно пытался, но не получалось. Я же и в Уфе, и в райцентрах заезжаю во дворы, везде с любовью сделано. Тут же 45 млн рублей выделили и тяп-ляп сделали, а бедные люди довольствуются таким результатом. Они даже боятся сказать, что вы нехорошо сделали. В глаза вы мне врали, что дождь попортил газон. Еще один такой двор, и минЖКХ пойдет искать работу. За 45 миллионов двор можно в золото “закатать”. Я этим двором еще займусь, я до конца его доведу. Пусть город восстанавливает, денег я им не дам на этот дворик, они должны привести его в порядок. Парковки сделали, тут все хорошо, но такие детские площадки сейчас в райцентрах тех же разнообразнее и больше. Зачем над людьми издеваться? Моему возмущению нет предела. Пересчитайте смету, если там что-то найдется, я в прокуратуру дело отдам, чтобы каждый понимал — мы с таким трудом деньги выделяем туда, люди с надеждами ждут эту историю. Вы бы попробовали такой двор в Уфе сдать, вам бы головы там же на месте “открутили”. На месте салаватцев я бы вас пинками погнал», — сказал Хабиров.