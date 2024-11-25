Le Monde: в ЕС тайно обсуждают отправку войск на Украину

В мае лидер Франции заявлял, что Европе придется обсудить возможность отправки войск на Украину, если Киев об этом попросит или в случае прорыва линии соприкосновения. Макрон аргументировал инициативу необходимостью обеспечить безопасность Европы, которой угрожает Россия. В Москве предложение Макрона назвали опасной тенденцией.