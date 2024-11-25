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Le Monde: в ЕС тайно обсуждают отправку войск на Украину

Страны Европы возобновили переговоры об отправке военнослужащих, в том числе из частных военных компаний (ЧВК), на Украину. Обсуждения ведутся секретно. Основные участники дебатов — Франция и Великобритания.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О возвращении в Европе к теме необходимости отправки войск на помощь Киеву сообщает Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

Издание свидетельствует, что переговоры ведутся тайно, без оглашения в СМИ. Поводом для возобновления дискуссий стала перспектива вероятного отказа США от помощи Киеву после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Французское СМИ акцентировало внимание читателей на том, что с предложением отправить войска на Украину ранее открыто выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Его инициатива встретила возражение со стороны лидеров ряда стран Европы.

После встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона во Франции обсуждение вопроса усиления Украины за счет военных из ЕС вновь возобновилось.

«Между Великобританией и Францией продолжаются обсуждения относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — цитируют Le Monde «Ведомости».

В мае лидер Франции заявлял, что Европе придется обсудить возможность отправки войск на Украину, если Киев об этом попросит или в случае прорыва линии соприкосновения. Макрон аргументировал инициативу необходимостью обеспечить безопасность Европы, которой угрожает Россия. В Москве предложение Макрона назвали опасной тенденцией.