Владивосток будет перенимать лучшие практики Владикавказа в сфере образования

Лучшие практики в сфере образования, наработанные во Владикавказе, будут применять в столице Дальнего Востока. Об усилении сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах, укреплении дружбы между регионами и поддержке школьников договорились глава Владивостока Константин Шестаков, глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло и глава Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в ходе рабочей встречи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии приморской столицы.
Как напомнили в пресс-службе мэрии, Владивосток и Владикавказ стали городами-побратимами еще в 2009 году. В этом году в столице Дальнего Востока была организована выставка, посвященная 20-летней годовщине бесланской трагедии «Беслан. Минута тишины» (12+). Представители Владикавказа приняли участие в ее открытии. Это событие стало первым шагом к реализации больших совместных проектов и обновлению сотрудничества двух городов.
Накануне завершился ответный визит делегации Владивостока во Владикавказ. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, сегодня как никогда важно такое дружеское и конструктивное взаимодействие двух регионов одной страны.
«Мы всячески содействуем тому, чтобы люди ближе знакомились с культурой, традициями и современной жизнью друг друга. Это, в свою очередь, помогает нам выстраивать деловые связи, увеличивать инвестиции в ключевые проекты нашего региона. Мы готовы на деятельное сотрудничество по реализации предложений, которые будут актуальны для жителей обоих регионов», — сказал Сергей Меняйло.
По мнению главы Владивостока Константина Шестакова, у двух столиц есть большие перспективы совместных проектов в различных сферах. Он также подтвердил готовность администрации Владивостока проработать план совместных и обменных мероприятий. Последние, в частности, помогут развитию спорта и школьного образования.
«Мы сделали основной акцент на сферу образования — это и детские сады, и школы, и дополнительное образование. Важны новые подходы. Каждый из наших городов реализует эти направления, и у каждого есть свои сильные стороны, которыми мы и будем делиться друг с другом. Искренне хотелось бы, чтобы наши педагоги обогащали друг друга новыми знаниями, делились опытом — это серьезный вклад в наше будущее, в будущее наших детей. Совершенно очевидно, что Владикавказ как родина многих знаменитых спортсменов может принять участие в ежегодном международном спортивном школьном фестивале. Он проходит у нас во Владивостоке каждый год. С радостью будем ждать ребят из Владикавказа», — отметил Константин Шестаков.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, делегация Владивостока в ходе визита в Северную Осетию посетила несколько школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Владикавказа. По словам Константина Шестакова, у обоих городов в образовательной сфере есть чем поделиться, и лучшие практики будут применены в столице Приморья.
«Искренне бы хотелось, чтобы наши педагоги обогащали друг друга этими знаниями и делились опытом. Это огромный вклад в наше будущее, в наших детей», — отметил мэр Владивостока.
Отметим, что мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в ходе встречи вручил Константину Шестакову памятный нагрудный знак «Владикавказ — город воинской славы».