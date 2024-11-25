Владивосток будет перенимать лучшие практики Владикавказа в сфере образования

«Мы сделали основной акцент на сферу образования — это и детские сады, и школы, и дополнительное образование. Важны новые подходы. Каждый из наших городов реализует эти направления, и у каждого есть свои сильные стороны, которыми мы и будем делиться друг с другом. Искренне хотелось бы, чтобы наши педагоги обогащали друг друга новыми знаниями, делились опытом — это серьезный вклад в наше будущее, в будущее наших детей. Совершенно очевидно, что Владикавказ как родина многих знаменитых спортсменов может принять участие в ежегодном международном спортивном школьном фестивале. Он проходит у нас во Владивостоке каждый год. С радостью будем ждать ребят из Владикавказа», — отметил Константин Шестаков.