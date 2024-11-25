Власти Приморья просят Госдуму сделать проезд по дорогам к погранпереходам платным

Власти Приморского края хотят сделать платным проезд по дорогам к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе вне зависимости от наличия альтернативного бесплатного проезда. Эту практику предлагается распространить на весь Дальний Восток. Взимать плату намерены с грузовых автомобилей и туристических автобусов, осуществляющих коммерческую деятельность, в рамках концессионного соглашения с инвесторами, которые возьмут на себя реконструкцию дорожно-транспортной сети. При этом для легковых авто и мототранспортных средств проезд останется бесплатным, сообщает ИА PrimaMedia.
С законодательной инициативой, предложенной губернатором Приморья, регион планирует обратиться в Госдуму РФ. Обращение Заксобрание рассмотрит на ноябрьском заседании.
Как отмечается в проекте обращения, с текстом которого ознакомилась редакция PrimaMedia, в Приморье расположено пять автомобильных пунктов пропуска через госграницу. К ним ведут дороги общего пользования регионального значения, но действующая транспортная инфраструктура к погранпереходам находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реконструкции.
Авторы инициативы акцентируют, что оборачиваемость грузов и объем таможенных платежей от задекларированных грузов ежегодно растут. Однако поступления в российскую казну могли бы быть значительно больше при наличии хороших дорог.
«Из-за текущего состояния подъездных дорог к пограничным переходам федеральный бюджет ежемесячно недополучает порядка 6 млрд рублей», — говорится в документе.
Авторы инициативы предлагают ввести плату за пользование этими дорогами в пользу концессионера.
«Ввиду высокого объема капитальных затрат на реконструкцию транспортной инфраструктуры к АПП Приморского края и ограниченности бюджетных средств реализация мероприятия предполагается через механизм концессионного соглашения с взиманием платы с грузовых автомобилей и туристических автобусов, осуществляющих коммерческую деятельность», — отмечается в пояснительной записке.
В действующей редакции федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» есть требование об обязательном наличии альтернативного бесплатного проезда при установлении платных участков дорог, за исключением территорий Крайнего Севера и приравненных к ним.
Приморские власти предлагают сделать исключением для организации платных дорог без наличия бесплатной альтернативы к пограничным пунктам пропуска на всей территории Дальнего Востока. Но именно для коммерческого автотранспорта.
На сегодняшний день объем капитальных затрат на реконструкцию дорог к автомобильным пограпереходам в Приморье со всем краевым дорожным фондом.
«Данная поправка позволит привлечь средства инвесторов, федеральное софинансирование Минвостокразвития РФ и средства Федерального дорожного агентства», — считают авторы инициативы.
Правительство Приморья в рамках предварительных переговоров ведет проработку параметров концессионного соглашения с потенциальным инвестором и банком. Ожидаемый срок подачи концессионной инициативы — I-II квартал 2025 года со сроком строительства 2026−2028 годы.
Также отмечается, что принятие этого законопроекта является обязательным условием со стороны Федерального дорожного агентства на получение федерального софинансирования реконструкции дорог в 2026 году. Если же законопроект не будет утвержден.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Как отмечается в пояснительной записке, они подготовлены в целях реализации поручений президента РФ Владимира Путина по вопросу ускоренного приведения в нормативное состояние автодорог, ведущих к пунктам пропуска. Поручение было дано по итогам совещания о развитии инфраструктуры ДФО, состоявшегося 4 сентября в рамках ВЭФ (6+).
Проект законодательной инициативы и обращение в Госдуму парламент Приморского края рассмотрит на очередном заседании 27 ноября.