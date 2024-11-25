Власти Приморья просят Госдуму сделать проезд по дорогам к погранпереходам платным

Власти Приморского края хотят сделать платным проезд по дорогам к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе вне зависимости от наличия альтернативного бесплатного проезда. Эту практику предлагается распространить на весь Дальний Восток. Взимать плату намерены с грузовых автомобилей и туристических автобусов, осуществляющих коммерческую деятельность, в рамках концессионного соглашения с инвесторами, которые возьмут на себя реконструкцию дорожно-транспортной сети. При этом для легковых авто и мототранспортных средств проезд останется бесплатным, сообщает ИА PrimaMedia.