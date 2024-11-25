На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон

КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на первое место на выборах президента Румынии вышла идея национального интереса, то есть защита экономики, суверенитета и традиционных ценностей.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии.
«В Румынии на первое место вышла идея национального интереса — суверенитета, защиты экономики, традиций и христианских ценностей. То же самое происходит и в Республике Молдова. Первый сигнал мы увидели на президентских выборах, когда кандидат, выдвинутый социалистами, победил в стране. И когда граждане страны отвергли проевропейский референдум», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, окончательная победа интересов страны в Молдавии произойдет в 2025 году, на парламентских выборах, когда молдаване массово проголосуют за национальные интересы своей страны.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.
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