Губернатор Вячеслав Федорищев посетил станкостроительный завод в Тольятти

«Локальное решение я министру поручил — подобрать вместе с вами площадку, а системное решение — мы должны построить не менее 100 000 кв. м в особой экономической зоне именно под быстрое размещение таких команд, как вы — создать там внутреннюю кооперацию промышленных предприятий для развития всей отрасли в целом. Нам нужно точно завод включить в нацпроект “Станкостроение”, чтобы он получал поддержку, и подумать, какую отдельную региональную меру поддержки мы можем предложить местным станкопроизводителям. Я бы здесь сделал акцент на формировании конструкторских школ, центра компетенций, которые могут реверс-инжинирингом заниматься по-настоящему», — сказал глава региона.