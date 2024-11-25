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Полпред в УрФО Артем Жога заинтересовался колледжами

На необходимость активного развития системы среднего профессионального образования в УрФО во время рабочей поездки в Нижний Тагил обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами.

Он подчеркнул, что в условиях специальной военной операции качественное образование, учитывающее последние изменения в преподаваемых дисциплинах, является залогом не только скорейшей победы, но и долгосрочного развития промышленности Урала.

«Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым требуется помощь в материально-техническом и учебном обеспечении», — цитирует его пресс-служба полпредства. В результате обсуждения было принято решение о подготовке совещания по вопросам поддержки системы среднего профессионального образования в Уральском федеральном округе.

образование