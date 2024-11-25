Полпред в УрФО Артем Жога заинтересовался колледжами

На необходимость активного развития системы среднего профессионального образования в УрФО во время рабочей поездки в Нижний Тагил обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами.