Песков рассказал, как вернули вывезенных на Украину жителей Курской области

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила 22 ноября, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области, оказавшиеся на Украине после вторжения ВСУ в приграничный район региона. Журналисты во время пресс-кола спросили, как в Кремле отнеслись к этой информации и можно ли было быстрее вернуть граждан России.