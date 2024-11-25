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Жога рассказал, на что обратил внимание Медведев во время поездки в Нижний Тагил

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил обратил внимание на необходимость динамичного развития среднего профессионального образования в УрФО. Об этом рассказал уральский полпред Артем Жога.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, заявление прозвучало на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО. Итогом обсуждения стало указание о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования в Уральском федеральном округе.

«Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане», — поручил полпред.

Напомним, Дмитрий Медведев посетил Свердловскую область на прошлой неделе. В Нижнем Тагиле он вручил сотрудникам «Уралвагонзавода» почетную государственную награду.

Медведев Дмитрий