Жога рассказал, на что обратил внимание Медведев во время поездки в Нижний Тагил

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, заявление прозвучало на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО. Итогом обсуждения стало указание о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования в Уральском федеральном округе.
«Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане», — поручил полпред.
Напомним, Дмитрий Медведев посетил Свердловскую область на прошлой неделе. В Нижнем Тагиле он вручил сотрудникам «Уралвагонзавода» почетную государственную награду.