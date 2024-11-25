Жога рассказал, на что обратил внимание Медведев во время поездки в Нижний Тагил

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, заявление прозвучало на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО. Итогом обсуждения стало указание о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования в Уральском федеральном округе.