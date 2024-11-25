Радий Хабиров отчитал министра за трехнедельный отпуск

Глава республики Радий Хабиров отчитал и.о. министра здравоохранения Айрата Рахматуллина за трехнедельный отпуск на оперативном совещании в ЦУР сегодня, 25 ноября.
Руководитель республики прервал оперативный доклад и заявил, что не видел Рахматуллина на рабочем месте 3 недели. Он заявил, что ему не интересно, был ли он на связи, чиновник должен работать и быть на рабочем месте.
«Я понимаю, молодой, отдыхайте и так далее, но я вас три недели не видел. Спецоперация закончится, перейдем в режим нормальный, а сейчас режим другой должен быть», — сделал он предупреждение и другим чиновникам администрации.
Айрат Рахматуллин пытался сообщить, что в прошлый понедельник был на Национальном конгрессе по здравоохранению, но не смог убедить главу РБ в том, что полноценно выполнял обязанности.