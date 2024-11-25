Кремль оценил планы администрации Трампа по урегулированию на Украине

Так он прокомментировал заявление будущего советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца о начале соответствующей работы с января 2025 года. По его словам, сейчас идут обсуждения возможных переговоров с действующей администрацией Джо Байдена, а ключевыми партнерами Вашингтона в этом процессе станут европейские страны. «Нам нужно обсудить, кто находится за этим столом, будет ли это соглашение, прекращение огня, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем каковы рамки сделки», — сказал Уолц.
«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в администрации, слово “мир” или “мирный план” звучит. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот это та реальность, с которой мы сталкиваемся», — сказал Песков.
Он добавил, что президент России Владимир Путин «неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу».
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