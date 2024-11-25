Маск назвал Британию «полицейским государством»

Илона Маска ранее исключили из списка участников предстоящего британского правительственного инвестиционного форума за посты о протестах в Великобритании. В конце июля во многих городах Великобритании начались беспорядки из-за нападения подростка с ножом на детей в Саутпорте. После этого Маск написал в соцсети X о «неизбежности гражданской войны» в Великобритании. В британском парламенте также собирались вызвать предпринимателя для дачи показаний о деятельности соцсети X, в частности по вопросу модерации и борьбы с ненавистническим контентом.