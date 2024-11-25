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Возможность отправки европейских войск на Украину и посол РФ в США. Темы брифинга Пескова

Возможность отправки европейских войск на Украину, перспективы назначения нового российского посла в США и ситуация на Ближнем Востоке стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

Об Украине

Что касается публикации французской газеты Le Monde, то в Европе нет единства в том, что касается отправки войск на Украину, но появляются «горячие головы»: «Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются».

Путин «неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу» по Украине.

Кремль видит, что команда избранного президента США Дональда Трампа говорит о необходимости урегулирования ситуации на Украине, тогда как действующая администрация под руководством Джо Байдена лишь разжигает конфликт: «Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются провокационные, эскалирующие действия. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся».

О возвращении жителей Курской области с Украины

Возвращение 46 жителей Курской области с Украины «является результатом очень сложных переговоров».

Российские власти предпринимают все меры, чтобы вернуть всех граждан на Родину.

О выборах в Румынии

В Кремле следят за ходом выборов в Румынии, но не будут ничего прогнозировать.

России хорошо понятна политика действующего руководства Румынии: «Оно не является дружественным нам».

О российском после в США

Кремль сообщит о назначении нового посла в США, как только соответствующий указ будет подписан: «Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем».

О ситуации на Ближнем Востоке

Кремль хотел бы видеть прекращение ударов Израиля по гражданским объектам в Ливане: «Очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население».

В зоне конфликта на Ближнем Востоке важно обеспечить «более широкие каналы» по доставке гуманитарной помощи.

Ситуация в Ливане, с гуманитарной точки зрения, чрезвычайная.

Песков Дмитрий