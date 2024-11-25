ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.
Об Украине
Что касается публикации французской газеты Le Monde, то в Европе нет единства в том, что касается отправки войск на Украину, но появляются «горячие головы»: «Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются».
Путин «неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу» по Украине.
Кремль видит, что команда избранного президента США Дональда Трампа говорит о необходимости урегулирования ситуации на Украине, тогда как действующая администрация под руководством Джо Байдена лишь разжигает конфликт: «Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются провокационные, эскалирующие действия. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся».
О возвращении жителей Курской области с Украины
Возвращение 46 жителей Курской области с Украины «является результатом очень сложных переговоров».
Российские власти предпринимают все меры, чтобы вернуть всех граждан на Родину.
О выборах в Румынии
В Кремле следят за ходом выборов в Румынии, но не будут ничего прогнозировать.
России хорошо понятна политика действующего руководства Румынии: «Оно не является дружественным нам».
О российском после в США
Кремль сообщит о назначении нового посла в США, как только соответствующий указ будет подписан: «Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем».
О ситуации на Ближнем Востоке
Кремль хотел бы видеть прекращение ударов Израиля по гражданским объектам в Ливане: «Очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население».
В зоне конфликта на Ближнем Востоке важно обеспечить «более широкие каналы» по доставке гуманитарной помощи.
Ситуация в Ливане, с гуманитарной точки зрения, чрезвычайная.