Возможность отправки европейских войск на Украину и посол РФ в США. Темы брифинга Пескова

Кремль видит, что команда избранного президента США Дональда Трампа говорит о необходимости урегулирования ситуации на Украине, тогда как действующая администрация под руководством Джо Байдена лишь разжигает конфликт: «Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются провокационные, эскалирующие действия. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся».