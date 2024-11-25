Кому из узбекистанцев окажут бесплатную юридическую помощь

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке привлечения и оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счет государства, сообщает Минюст.
Юридическую помощь за счет государства предоставят:
- малообеспеченным лицам (истцы или ответчики по гражданским делам, заявители по административным делам, лица, совершившие административные правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде административного ареста, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые по уголовным делам, осужденные);
- лицам с психическими расстройствами, получающим соответствующую помощь;
- физлицам, обратившимся в суд в связи с несоблюдением их прав, нарушением равноправия женщин и мужчин;
- подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по уголовному делу, по которому присутствие адвоката обязательно.
Для получения юридической помощи за счет государства физическим лицам нужно обратиться отделы юстиции в устной, письменной или электронной форме по принципу экстерриториальности.