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Казахстан заинтересован в строительстве газопровода из России в Китай — Минэнерго

Готовность предоставить территорию выразил Саткалиев.

Источник: Пресс-служба министерства финансов Казахстана

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Астана заинтересована в строительстве газопровода из России в Китай через территорию восточного Казахстана, заявил глава Минэнерго Саткалиев.

В случае положительного решения Москвы и Пекина Казахстан готов предоставить свою территорию для реализации этого проекта, подчеркнул глава ведомства.

«Казахстан безусловно заинтересован в реализации данного проекта. Если будут приняты соответствующие решения в России, мы готовы предоставить нашу территорию. То есть, для прохождения трассы».

сказал министр.

Решение о предоставлении территории будет обусловлено необходимостью поставки до 10 млрд кубометров по согласованной цене на внутренний рынок Казахстана.

Пропускная способность запланированного к строительству газопровода через восточный Казахстан составит до 35 миллиардов кубометров газа в год.