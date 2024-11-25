Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора

На встрече с руководителями компании «Экология» глава региона попросил доложить, как выстраивается работа, какие есть проблемы, дальнейшие планы. Исполнительный директор Екатерина Луценко сообщила, что сейчас продолжается донастройка некоторых процессов, в частности транспортировки мусора и выставления платежных документов населению. Идет договорная кампания с потребителями. Открыты 24 центра обслуживания жителей, обращения также принимаются в социальных сетях и мессенджерах, сигналы о невывозе мусора фиксируются и отрабатываются.