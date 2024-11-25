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В Кремле указали на споры в Европе об отправке войск на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о тайных переговорах между лидерами европейских стран об отправке военных на Украину. Представитель Кремля отметил, что пока единого мнения на этот счет в Европе нет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Во время брифинга Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на то, что пока информация о дискуссиях об отправке европейских военных для поддержки Киева опубликована только в СМИ. Официально власти стран ЕС подобных заявлений не делали.

Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи. Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то «горячие головы» появляются.

Дмитрий Песков
(цитата по ТАСС)

Ранее о возобновлении переговоров в секретном режиме между Францией и Великобританией об отправке военных на Украину сообщило французское издание Le Monde. Европейские лидеры вернулись к обсуждению вопроса из-за возможного отказа США от помощи Киеву после вступления в должность нового президента Дональда Трампа.

В мае 2024 года с инициативой об отправке союзнических войск на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле его предложение назвали опасной тенденцией.

Песков Дмитрий