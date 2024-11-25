В первом туре президентских выборов в Румынии победу одерживает политический деятель Кэлин Джорджеску, сообщает избирательная комиссия страны. О фаворите предвыборной гонки известно, что он выступает за сближение с Российской Федерацией и критикует помощь Запада Украине.
Ранее Джеорджеску входит в праворадикальный «Альянс за объединение румын». Но в 2022 году он покинул партию из-за того, что остальные активисты обвинили его в слишком пророссийской и критической по отношению к НАТО позиции.
Пока 62-летний политик набрал 22,59% голосов, обойдя премьер-министра Марчела Чолаку, за которого проголосовали 19,55% пришедших на выборы граждан Румынии.
Но даже если Джорджеску станет новым главой румынского государства, это не означает моментального изменения политического курса страны. Об этом рассказал политик Александр Зорин, лидер Демократической партии России. Он отметил, что Румыния является одним из ключевых союзников США в Восточной Европе. Именно на Бухарест, как и на Варшаву, в свое время делали ставку американские власти, усиливая восточный фланг НАТО.
Например, в Румынии разместили многоцелевые комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore — якобы для обеспечения безопасности восточноевропейских участников Североатлантического альянса. Через Румынию осуществляются и поставки вооружений в зону украинского конфликта.
В Восточной Европе, отметил Зорин, и так есть две страны, считающиеся «диссидентами» НАТО по вопросам отношения к России. Это Венгрия и Словакия. Присоединение к этим государствам еще и Румынии стало бы масштабным фиаско американских властей в регионе.
Кроме того, в Румынии популярен институт импичмента президента. Как подчеркнул политик, есть пример, когда президента дважды лишали полномочий через импичмент, но референдум его спасал. Если Джорджеску не будет угоден Вашингтону, его могут попробовать сместить посредством данной процедуры.
Однако не стоит забывать и о возможной корректировке курса США в связи с избранием на президентский пост Дональда Трампа. Пока не ясно, какие дальнейшие действия предпримет новый глава Белого дома после своего официального вступления в должность в январе 2025 года. Напомним, что политик обещал завершить все вооруженные конфликты еще до вступления в должность.