Но даже если Джорджеску станет новым главой румынского государства, это не означает моментального изменения политического курса страны. Об этом рассказал политик Александр Зорин, лидер Демократической партии России. Он отметил, что Румыния является одним из ключевых союзников США в Восточной Европе. Именно на Бухарест, как и на Варшаву, в свое время делали ставку американские власти, усиливая восточный фланг НАТО.