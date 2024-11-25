Абельская проведет 27 ноября личный прием граждан в Минске

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь Ирина Абельская проведет 27 ноября в Минске личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.