Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 ноября в Астане

«Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — проинформировали в пресс-службе.



Планируется, что Кыргызская Республика проинформирует о приоритетах своего председательства в ОДКБ в 2025 году.