«Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — проинформировали в пресс-службе.
Планируется, что Кыргызская Республика проинформирует о приоритетах своего председательства в ОДКБ в 2025 году.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 ноября в Астане
25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдут 28 ноября в Астане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОДКБ.
«Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — проинформировали в пресс-службе.