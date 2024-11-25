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Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 ноября в Астане

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдут 28 ноября в Астане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОДКБ.

«Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — проинформировали в пресс-службе.

Планируется, что Кыргызская Республика проинформирует о приоритетах своего председательства в ОДКБ в 2025 году.