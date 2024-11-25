Главой минфина Самарской области назначена Ольга Собещанская

По версии следствия, Андрей Прямилов, экс-глава областного правительства Виктор Кудряшов, бывший министр строительства региона Николай Плаксин и ряд других высокопоставленных чиновников, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировали документы на строительство станции «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой». Смета якобы была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб.