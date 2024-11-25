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Главой минфина Самарской области назначена Ольга Собещанская

На пост врио министра финансов Самарской области назначена Ольга Собещанская, занимавшая должность первого заместителя министра финансов Красноярского края. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в правительстве Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Прежний глава минфина региона — Андрей Прямилов — в октябре этого года арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве станции самарского метрополитена.

По версии следствия, Андрей Прямилов, экс-глава областного правительства Виктор Кудряшов, бывший министр строительства региона Николай Плаксин и ряд других высокопоставленных чиновников, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировали документы на строительство станции «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой». Смета якобы была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб.