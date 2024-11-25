Беспрозванных отправит министров и их замов в муниципалитеты

По его словам, он закрепит районы за каждым заместителем и министрами для развития территории. Итоги визитов планируется подводить раз в квартал.
Губернатор хочет видеть «конкретные результаты» работы министров для развития муниципалитетов.
Члены правительства Калининградской области должны будут выезжать в муниципалитеты не менее двух раз в месяц — об этом сегодня, 25 ноября, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
По его словам, он закрепит районы за каждым заместителем и министрами для развития территории. Итоги визитов планируется подводить раз в квартал.
Губернатор хочет видеть «конкретные результаты» работы министров для развития муниципалитетов.