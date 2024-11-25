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Беспрозванных отправит министров и их замов в муниципалитеты

Члены правительства Калининградской области должны будут выезжать в муниципалитеты не менее двух раз в месяц — об этом сегодня, 25 ноября, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Источник: KaliningradToday

По его словам, он закрепит районы за каждым заместителем и министрами для развития территории. Итоги визитов планируется подводить раз в квартал.

Губернатор хочет видеть «конкретные результаты» работы министров для развития муниципалитетов.