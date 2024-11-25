Партия экс-премьера Кику примет участие в парламентских выборах в Молдове

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) приняла решение об участии в предстоящих парламентских выборах, также исключается участие в кампании в составе политического блока. Об этом сообщил лидер политформирования экс-премьер Ион Кику.
В своей публикации в соцсети он напомнил, что на прошедшем в субботу заседании национального политсовета ПРОМ был принят ряд важных решений. Так, политсила приняла решение не признавать результаты выборов выборов президента Молдовы и заявила, что Майя Санду нелегитимна.
ПРОМ перечислила целый ряд нарушений, которые, как считает политсила, были допущены правящим режимом в ходе выборов. Кроме широкого использования админресурса, это политическое подчинение СМИ, органов судебной власти, силовиков, Конституционного суда, а также Центризбиркома.
Кроме того национальный политсовет определился с участием ПРОМ в парламентских выборах, которые должны состояться в 2025 году.
«В то же время ПРОМ принял решение об участии в парламентских выборах 2025 года. Партия не исключает участия в выборах в избирательном блоке с центристскими партиями», — сообщил Кику.
Нацсовет ПРОМ также призвал «всю реальную оппозицию страны» совместно активизировать «усилия по освобождению страны от правящего режима».