Партия экс-премьера Кику примет участие в парламентских выборах в Молдове

В своей публикации в соцсети он напомнил, что на прошедшем в субботу заседании национального политсовета ПРОМ был принят ряд важных решений. Так, политсила приняла решение не признавать результаты выборов выборов президента Молдовы и заявила, что Майя Санду нелегитимна.