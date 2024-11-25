Правительство региона планирует оспорить снос нового терминала Иркутска

Полномочный представитель президента по СФО Анатолий Серышев прибыл на встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым по поводу ввода в эксплуатацию нового здания терминала внутренних линий Иркутского аэропорта. На встрече глава региона поделился планами по улучшению авиасообщения в регионе, в том числе ремонт Братского и Усть-Кутского аэропорта, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, несмотря на готовность объекта на 98%, по решению суда здание нового терминала признано капитальным и подлежит сносу. Правительство региона планирует оспорить это решение.
В данный момент в новом терминале уже готова багажная лента, сан-узел и пропускной пункт.
Напомним, что в процессе возведения нового терминала аэропорт Иркутска получил представление от Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры о необходимости устранения нарушений градостроительного законодательства. Аэропорт обжаловал это представление в Арбитражном суде Иркутской области. В ходе независимой экспертизы было установлено, что строительные работы ведутся в соответствии с действующими нормами и правилами для данного типа зданий. Судебная экспертиза также подтвердила, что новый павильон не относится к капитальным зданиям.
В рамках рассмотрения дела суд по ходатайству прокуратуры принял обеспечительные меры, введя запрет на ввод в эксплуатацию объекта до тех пор, пока не будет вынесено окончательное судебное решение. Следующее судебное заседание назначено на 26 ноября 2024 года.