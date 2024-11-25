Politico назвало пять сложностей для Трампа, чтобы стать миротворцем

«Я сказал президенту в самом начале своего пребывания в должности: “Вы будете известны как миротворец”», — приводит издание слова советника Трампа по национальной безопасности во время его первого президентского срока Роберта О'Брайена. «Я думаю, у него все еще такое видение», — добавил он.
Даже во время своего первого срока Трампу не удалось достичь успешных соглашений с Китаем, Ираном и КНДР, указывает Politico. Однако сейчас республиканцу придется действовать в изменившейся международной среде, которая может оказаться менее восприимчивой к его стилю ведения дел, указывает издание.
Как отмечает Politico, в этот раз Трампу будет сложнее добиться своего по нескольким причинам. В частности, из-за эскалации конфликта на Украине. Республиканец в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал положить конец конфликту за сутки и еще до своей инаугурации, а также заверял, что только он может предотвратить Третью мировую войну.
Среди вариантов — прекращение огня на нынешней линии фронта и заключение соглашения, по которому Киев уступит часть территории и откажется от вступления в НАТО в обмен на мир. Кремль исключает заморозку конфликта и настаивает на переговорах с учетом сложившихся реалий на поле боя. Однако любая подобная сделка требует стабильности линии фронта, подчеркивает Politico.
Нынешний американский лидер Джо Байден разрешил Украине удары дальнобойным оружием вглубь России. Затем Киев нанес удары переданными западными странами системами ATACMS и комбинацией Storm Shadow и HIMARS по Брянской и Курской областям. После этого президент России Владимир Путин объявил о проведении испытания новейшей ракетной системы средней дальности под названием «Орешник» в Днепре.
Среди других сложностей, с которыми столкнется Трамп, — война Израиля на два фронта в секторе Газа и Ливане.
Газета The Washington Post в ноябре писала, что Израиль готовит план прекращения огня против «Хезболлы» в качестве «подарка» Трампу, когда тот вступит в должность в январе. Однако премьер Биньямин Нетаньяху затем заявил, что Израиль продолжит военные действия против ливанской группировки, несмотря на любое прекращение огня.
Трамп также сталкивается с препятствиями и на пути выполнения предвыборного обещания заставить Иран отказаться от своей ядерной программы. Хотя он собирается ужесточить санкции в отношении Тегерана, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам. Однако Тегеран может пересмотреть свою «ядерную доктрину» из-за угроз со стороны Израиля, пишет Politico.
Среди других трудностей для Трампа издание называет укрепление сотрудничества России, КНДР и Китая, а также торговую политику КНР и угрозы Тайваню.
Трамп, объявив о своем переизбрании, заявил: «Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны». По мнению автора книги The Trumps: Three Generations of Builders And A President Гвенды Блэр, политик стремится оставить после себя наследие великого миротворца, однако «в условиях глобального упадка американской гегемонии он может сесть на мель, требуя для себя большего, чем другие готовы дать».