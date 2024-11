Politico назвало пять сложностей для Трампа, чтобы стать миротворцем

Трамп, объявив о своем переизбрании, заявил: «Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны». По мнению автора книги The Trumps: Three Generations of Builders And A President Гвенды Блэр, политик стремится оставить после себя наследие великого миротворца, однако «в условиях глобального упадка американской гегемонии он может сесть на мель, требуя для себя большего, чем другие готовы дать».