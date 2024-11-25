Politico назвало пять сложностей для Трампа, чтобы стать миротворцем

Как отмечает Politico, в этот раз Трампу будет сложнее добиться своего по нескольким причинам. В частности, из-за эскалации конфликта на Украине. Республиканец в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал положить конец конфликту за сутки и еще до своей инаугурации, а также заверял, что только он может предотвратить Третью мировую войну.