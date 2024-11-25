Депутату горсовета Новосибирска Украинцеву продлили арест на два месяца

Дзержинский районный суд Новосибирска в понедельник, 25 ноября, продлил срок содержания под стражей депутату горсовета, экс-кандидату на пост мэра Игорю Украинцеву. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, парламентарий был задержан 30 мая текущего года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в период 2022—2023 годов Украинцев вымогал деньги у руководителя строительной компании, угрожая распространением в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании. Таким образом, считают следователи, депутат получил более 3,5 млн рублей в качестве взятки.
«Денежные средства предназначались за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства», — сообщали в СУ СКР по НСО.
31 мая Центральный районный суд арестовал Украинцева на два месяца. После срок содержания под стражей был дважды продлён Дзержинским районным судом.
Согласно новому постановлению этого суда, Игорь Украинцев останется в СИЗО как минимум до 29 января 2025 года.
«Постановление не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске торговцев оружием арестовали на два месяца.