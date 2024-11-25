Депутату горсовета Новосибирска Украинцеву продлили арест на два месяца

По версии следствия, в период 2022—2023 годов Украинцев вымогал деньги у руководителя строительной компании, угрожая распространением в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании. Таким образом, считают следователи, депутат получил более 3,5 млн рублей в качестве взятки.