Новые спутниковые технологии могут представлять угрозу ядерному флоту Великобритании

Согласно статье, изначально ядерное оружие Великобритании перевозилось самолетами дальнего действия Vulcan, но с 1964 года начали задействовать подводные лодки класса Resolution, которые несли американские ракеты Polaris. Переход на подводные лодки в то время сочли стратегически более безопасным, поскольку их сложнее отследить.
Сейчас глубоководье Северной Атлантики круглосуточно патрулируют четыре британские подводные лодки класса Vanguard, готовые защитить Великобританию в случае ядерного удара. Субмарины класса Vanguard введены в строй в 1994 году с расчетным сроком службы 25 лет. Они оснащены ядерными двигателями, которые позволяют подлодкам оставаться под водой до шести месяцев подряд.
Однако из-за задержек в программе реализации они будут введены в строй не ранее середины следующего десятилетия.
Тем временем Китай уже разрабатывает сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства («кальмары»), которые могут обнаруживать подлодки, измеряя магнитные поля.
Последние достижения в использовании лазерных технологий привели к появлению лидара — устройства для обнаружения света и определения расстояния.
Еще одну угрозу представляют приборы обнаружения магнитных аномалий (MAD), которые отслеживают магнитные поля Земли и могут обнаруживать едва заметные возмущения, вызванные металлическим корпусом подводной лодки под водой.
Высказываются серьезные опасения, что спутники полностью перекроят морские возможности. Они могут поставить под угрозу скрытность, на которую подводные лодки полагались десятилетиями.
Например, если подлодка находится вблизи поверхности, можно получить оптическую сигнатуру и сделать обычный оптический снимок, пояснил он. «Все, что движется близко к поверхности, создаст подводный след, который распространится до поверхности, а спутник, оснащенный инфракрасной камерой, увидит след в воде», — добавил он.
Некоторые спутники, предназначенные для геодезических измерений Земли, будут иметь такое высокое разрешение, что большой кусок металла в океане создаст достаточную гравитационную сигнатуру, которую смогут обнаружить новейшие сверхтонкие датчики.
Методы квантового зондирования пока не работают и требуют дальнейшей доработки. Но это всего лишь вопрос времени.
Он отметил, что преимущество спутника в том, что он находится в условиях невесомости и некоторые факторы, которые заглушают сигнал в атмосфере, там просто не действуют.
Вопрос о «прозрачности океанов» встает не впервые. Появляется все больше новых технологий, поэтому обнаруживать след от подводных лодок из космоса становится все проще, утверждает Габриэль Элефтериу, управляющий партнер Astroanalytica.
«Чтобы отделить сигналы от окружающего шума, необходимо точное считывание океана с точки зрения температуры и гравитационных полей в любой точке, и ученые уже добились успехов», — пояснил он.
По мнению Элефтериу, подлодки, чтобы противодействовать этим достижениям, могут двигаться более медленно для уменьшения своего следа, или можно развернуть больше судов, хотя это будет дорого.
Как считает Тревор Тейлор из аналитического центра Rusi, технология обнаружения всегда стимулирует усилия по дальнейшему снижению видимости определенных объектов, особенно на подводных лодках. Однако новые технологии скрытности значительно увеличат стоимость подлодок.