Истребители вновь пролетели в небе над Астаной (видео)

Сегодня в небе Астаной вновь засняли на видео пролетавших в ряд истребителей. Дымовые шлейфы оставили след над многоэтажками столицы.
Напомним, накануне над Астаной засняли на видео пролетавших в ряд истребителей. При этом в Минобороны предупреждали, что 23 и 24 ноября в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК состоятся плановые пролеты истребительной авиации.
А сегодня Служба государственной охраны Казахстана обратилась к жителям Астаны из-за грядущего заседания Совбеза ОДКБ. Отмечалось, что в рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств
«Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной», — говорилось в сообщении ведомства. Астанчан и гостей столицы призвали отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности.