Истребители вновь пролетели в небе над Астаной (видео)

«Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной», — говорилось в сообщении ведомства. Астанчан и гостей столицы призвали отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности.