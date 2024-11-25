Беспрозванных предложил привлекать население к уборке Калининграда во время сильных снегопадов

Считаю, что 488 человек — это категорически мало для города Калининграда. Я хочу понять, что вы с этим будете делать. Классическая схема, которая везде хорошо работает, — во время таких снегопадов, а в нашем случае это экстренные снегопады, привлекать дополнительно жителей Калининграда, которые хотят поучаствовать в этом деле. [Заключать] временные договора, что выходит тот или иной человек конкретно в экстренные ситуации. Кто желает. Необязательно держать большой штат — полторы тысячи человек — всё время. Но есть стихийное выпадение снега, когда можно предложить людям выйти за конкретную оплату и помочь в этом вопросе, — предложил Беспрозванных.