Губернатор Алексей Беспрозванных предложил привлекать население к уборке Калининграда во время сильных снегопадов. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 25 ноября.
Как доложила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, штатная численность дворников сегодня составляет 826 человек, но фактически работает 488. Чтобы доукомплектовать коллектив местные власти планируют увеличить зарплаты на 18% в 2025 году. Кроме того, мэрия «делает ставку» на механизированную уборку территории.
Считаю, что 488 человек — это категорически мало для города Калининграда. Я хочу понять, что вы с этим будете делать. Классическая схема, которая везде хорошо работает, — во время таких снегопадов, а в нашем случае это экстренные снегопады, привлекать дополнительно жителей Калининграда, которые хотят поучаствовать в этом деле. [Заключать] временные договора, что выходит тот или иной человек конкретно в экстренные ситуации. Кто желает. Необязательно держать большой штат — полторы тысячи человек — всё время. Но есть стихийное выпадение снега, когда можно предложить людям выйти за конкретную оплату и помочь в этом вопросе, — предложил Беспрозванных.
Елена Дятлова отметила, что ранее такую практику в Калининграде не применяли. «Обязательно внедрим её в свою работу», — пообещала глава администрации города.
Первый снегопад обрушился на Калининградскую область в четверг, 21 ноября. На дорогах образовалась наледь. Интенсивные осадки периодически шли в течение дня и ночи до 23 ноября.