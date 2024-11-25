Согласно Newsweek, Принс, выступая в воскресенье на телеканале Fox News, заявил, что необходимо отказаться от эскалации на Украине и как можно скорее прекратить конфликт.
Нет никаких шансов, что Украина вернет Донецк, Луганск, районы на востоке, и уж точно не Крым.
Принс обвинил президента Джо Байдена в обострении ситуации, назвав его решение разрешить Киеву бить вглубь территории России американскими ракетами ATACMS «крайне безответственным».
«Это похоже на то, как утопающий хватается за любую попавшуюся под руку веревку, думая, что это каким-то образом заставит русских вести себя лучше или что-то в этом роде», — сказал он.
По мнению Принса, последние полтора года стали временем «бессмысленной эскалации», при которой уничтожаем следующие поколения украинских и русских мужчин.
Если уж на то пошло, представьте, что произошло бы подобное пограничное столкновение с Мексикой, и по территории США стреляли бы из предоставленного Россией оружия. Мы бы ни за что этого не допустили.
Принс надеется, что Трамп сможет «взяться за разрешение конфликта буквально с первого дня».
Такое же мнение в воскресенье высказал декан Факультета глобального будущего австралийского Университета Кертина Джо Сиракуза, пишет Sky News Australia. Он считает, что конфликт не может быть разрешен никаким другим способом, кроме как согласиться с тем, что Россия сохранит за собой территории, которые она уже контролирует, включая Крым.
Это все равно, как если бы США вернули Техас и Калифорнию Мексике после войны с ней в 1846 году. Этого не произойдет.