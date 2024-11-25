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Генсек ООН выступил против применения противопехотных мин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что применение противопехотных мин представляет опасность для гражданского населения. В связи с этим он призвал тех, кто не подписал Оттавский договор о запрете на их использование, присоединиться к соглашению. На прошлой неделе уходящая администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине противопехотных мин.

Источник: Reuters

«Даже после прекращения боевых действий это ужасающее и неизбирательное оружие может остаться, держа в страхе поколения людей», — сказал Гутерриш на конференции в Камбодже (цитата по Associated Press).

Государства—участники Оттавской конвенции 1997 года обязались не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся запасы, поскольку их использование угрожает мирным жителям. В отличие от США и России Украина подписала и ратифицировала договор. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил решение США поставить Украине противопехотные мины изменением тактики ведения боя российскими войсками.

ООН