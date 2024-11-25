Генсек ООН выступил против применения противопехотных мин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что применение противопехотных мин представляет опасность для гражданского населения. В связи с этим он призвал тех, кто не подписал Оттавский договор о запрете на их использование, присоединиться к соглашению. На прошлой неделе уходящая администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине противопехотных мин.