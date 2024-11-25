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На должность главы Очера претендуют два кандидата

На пост главы Очерского округа будут претендовать действующий глава муниципалитета Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 28 ноября 2024 года.

Алексей Солодников был избран главой Очерского округа в ноябре 2018 года.