На должность главы Очера претендуют два кандидата

Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.
Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 28 ноября 2024 года.
Алексей Солодников был избран главой Очерского округа в ноябре 2018 года.
На пост главы Очерского округа будут претендовать действующий глава муниципалитета Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.
Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.
Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 28 ноября 2024 года.
Алексей Солодников был избран главой Очерского округа в ноябре 2018 года.