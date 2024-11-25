Эксперт рассказал о попытках Молдавии повлиять на выборы в Румынии

«Президент Санду и партия “Действие и солидарность вели двойную игру на выборах президента Румынии, поддерживая сразу двух кандидатов: экс-премьера Николая Чукэ от Национал-либеральной партии и Ласкони. Их цель — укрепить позиции прозападного кандидата. В связи с этим для электората Молдавии с румынскими гражданством могут быть использованы геополитические угрозы, как это происходило на президентских выборах в самой стране. Победа Ласкони — это сохранение внешнеполитического курса как Кишинева, так и Бухареста”.