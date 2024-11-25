Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в Казахстане

Ержан Саденов️ проинформировал о криминогенной обстановке в стране:
- с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тыс., в том числе преступлений — почти на 10 тыс.;
- наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними;
- улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.
Также он сообщил о реализации в стране принципа «Закон и Порядок», мерах по обеспечению «нулевой терпимости» к правонарушениям и их профилактике:
- за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства — на 30%, нарушений правил дорожного движения — на 48%;
- водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии;
- задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом — 158;
Еще министр ознакомил главу государства с ходом исполнения поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.