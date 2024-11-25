Власти Молдавии обвинили Шора в том, что он не задекларировал имущество

КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Национальный орган Молдавии по неподкупности заявляет, что оппозиционер Илан Шор, будучи депутатом парламента республики, не задекларировал имущество почти на 600 тысяч долларов.
«Бывший депутат парламента Молдавии нарушает правовой режим декларирования богатства и личных интересов. Установлена существенная разница между приобретенным имуществом, полученными доходами и понесенными им и членами его семьи расходами на общую сумму более 4 миллиона 381 тысячи 84 леев (240 тысяч долларов — ред.) с 1 августа 2016 года по 2 ноября 2022 года. Также была обнаружена очевидная разница за период с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 6 миллионов 449 тысяч 706 леев (354 тысячи долларов — ред.)», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что его инспектор передаст дело Шора в суд для вынесения решения о конфискации имущества «в размере обнаруженной существенной разницы».
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии «Шор» стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся, но его лишили мандата через суд.