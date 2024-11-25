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В Астане заявили, что Путин приедет в Казахстан для переговоров с Токаевым

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября, заявила пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. Главы государств планируют провести переговоры.

Источник: Акорда

«Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — сообщает пресс-служба Токаева.

Кроме того, 28 ноября под председательством Токаева пройдёт сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой делегации обсудят региональную и международную безопасность.

Источник ТАСС ранее рассказал, что на совещании Совета коллективной безопасности в Астане лидеры ОДКБ обсудят разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России.

Путин Владимир