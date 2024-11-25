В Астане заявили, что Путин приедет в Казахстан для переговоров с Токаевым

«Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — сообщает пресс-служба Токаева.
Кроме того, 28 ноября под председательством Токаева пройдёт сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой делегации обсудят региональную и международную безопасность.
Источник ТАСС ранее рассказал, что на совещании Совета коллективной безопасности в Астане лидеры ОДКБ обсудят разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России.