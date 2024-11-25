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Министр труда Самарской области покинет пост

Ирина Никишина уйдет с должности министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Она написала заявление об увольнении по своему желанию. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

В профильном министерстве уточнили, что Ирина Никишина дорабатывает оставшиеся дни в должности главы областного минтруда. Она руководила министерством с 22 декабря 2014 года и начинала работать при прежнем губернаторе Николае Меркушкине, продолжила при Дмитрии Азарове и закончила при Вячеславе Федорищеве, который переназначил ее на пост осенью текущего года после своего избрания главой региона.