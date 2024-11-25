Министр труда Самарской области покинет пост

В профильном министерстве уточнили, что Ирина Никишина дорабатывает оставшиеся дни в должности главы областного минтруда. Она руководила министерством с 22 декабря 2014 года и начинала работать при прежнем губернаторе Николае Меркушкине, продолжила при Дмитрии Азарове и закончила при Вячеславе Федорищеве, который переназначил ее на пост осенью текущего года после своего избрания главой региона.