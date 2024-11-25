Politico рассказала, что Харрис будет делать после поражения на выборах

«В частных разговорах вице-президент дает указания советникам и союзникам оставить за ней право выбора — участвовать ли в выборах президента в 2028 году или даже пытаться получить пост губернатора в ее родном штате Калифорния через два года. Как Харрис неоднократно заявляла в телефонных разговорах, “я остаюсь в схватке”, — говорится в материале издания.
Как сообщает Politico, Харрис планирует обсудить свои дальнейшие действия в политике с членами семьи в период зимних каникул. Также издание пишет, что, по мнению ряда сторонников Харрис, ее поражение на выборах не омрачит ее политическое будущее, так как она недолго вела предвыборную кампанию и не успела запятнать в этот период свою репутацию при одновременном росте ее авторитета в партии.
«Харрис представляет собой “элемент непредсказуемости” на будущих праймериз демократов. Хотя некоторые демократы со снисхождением смотрят на ее возможное участие в (президентских — ред.) выборах в 2028 году, …Харрис получила более 74 миллионов голосов… Для Харрис хорошая новость, что… по ходу ее короткой кампании ее позиции в партии укреплялись. Ее союзники считают, что токсичность, окружавшая Джона Керри или Хиллари Клинтон после их поражений вряд ли так же ляжет пятном на ее политическое будущее», — пишет Politico.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после поражения на выборах Камале Харрис взяла перерыв в работе и отправилась на Гавайи отдохнуть с семьей.