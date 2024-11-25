Politico рассказала, что Харрис будет делать после поражения на выборах

«Харрис представляет собой “элемент непредсказуемости” на будущих праймериз демократов. Хотя некоторые демократы со снисхождением смотрят на ее возможное участие в (президентских — ред.) выборах в 2028 году, …Харрис получила более 74 миллионов голосов… Для Харрис хорошая новость, что… по ходу ее короткой кампании ее позиции в партии укреплялись. Ее союзники считают, что токсичность, окружавшая Джона Керри или Хиллари Клинтон после их поражений вряд ли так же ляжет пятном на ее политическое будущее», — пишет Politico.