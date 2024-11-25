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В ВКС России поставили партию новых Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация сообщила, что ВКС России была передана очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится на сайте компании.

Как подчеркнул первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, все авиационные заводы госкорпорации, задействованные в исполнении государственного оборонного заказа, не снижают темпы производства.

«Наши предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники. Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках», — указал он.

При этом гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что это не последняя в этом году партия Су-34.

Ранее сообщалось, что Су-34 нанёс удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области.