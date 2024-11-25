В ВКС России поставили партию новых Су-34

Об этом говорится на сайте компании.
Как подчеркнул первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, все авиационные заводы госкорпорации, задействованные в исполнении государственного оборонного заказа, не снижают темпы производства.
«Наши предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники. Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках», — указал он.
При этом гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что это не последняя в этом году партия Су-34.
Ранее сообщалось, что Су-34 нанёс удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области.