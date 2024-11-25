CNN: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном

«Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время консультаций по безопасности с израильскими официальными лицами вечером в воскресенье предварительно одобрил появляющуюся сделку о прекращении огня с “Хезболах”, — говорится в сообщении телеканала.
Однако, как отмечает CNN, все еще ведется обсуждение некоторых деталей, что может отсрочить сделку до разрешения этих вопросов. Тем не менее, источники заявляют, что «переговоры, возможно, позитивно движутся к соглашению».
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.