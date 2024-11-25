«Узаемная павага, давер i партнёрства». Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пакистан

К визиту Президента Беларуси в Исламабаде подошли ответственно. Столицу исламского государства украсила белорусская национальная символика и плакаты с портретами Александра Лукашенко и высшего руководства Пакистана. Сами же плакаты подписали на белорусском и английском языках: «Узаемная павага, давер i партнёрства», «Будуем масты для квiтнеючай будучынi», «Партнёры ў прагрэсе i росквiце», «Новая эра супрацоўнiцтва».



Параллельно визиту главы государства в Исламабаде организовали белорусско-пакистанский форум. Как рассказал председатель БелТПП Михаил Мятликов, белорусские предприятия уже достигли договоренностей на $17 млн.



Общий же товарооборот между странами по результатам 2023 года составил практически $50 млн. Однако Президент Беларуси считает, что эта цифра не соответствует существующему потенциалу. В августе на встрече со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Аязом Садиком глава белорусского государства подчеркнул, что стороны договорились «возобновить, проревизировав, отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше».



«Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и такой страной в 200 с лишним миллионов человек (как Пакистан. — Прим. БЕЛТА), я бы сказал, даже мизер. Поэтому надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот», — убежден Александр Лукашенко.



В пресс-службе главы государства сообщили, что основное внимание во время визита будет уделено дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия.



В Исламабаде Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу.



«Отдельное внимание будет уделено теме региональной и глобальной безопасности, взаимодействию в интеграционных объединениях и совместной работе на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет международных документов», — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.