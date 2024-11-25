Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии

«Я вижу, как меняется поведение депутатов ПДС. Виден раскол в партии, видно, что есть несколько течений. И поведение депутатов стало намного более аккуратным и спокойным, чем раньше. Я думаю, что это связано с тем, что часть депутатов относятся к “группе Спыну”. Сегодня они хотят уйти в сторону и дистанцироваться от ПДС и провалов партии».