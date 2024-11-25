Полковник Ходаренок: конфликт на Украине не похож на Первую мировую войну

Одна из них — когда пехота переходила в атаку («переваливала через край», как говорили в те времена), с подразделениями и частями сразу терялся контакт и управление боем становилось практически невозможным всего по одной причине — в годы Первой мировой войны отсутствовала простая и надежная радиосвязь. Нет управления — нет и успеха в бою.