СМИ: кто может арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

За последний год все больше внимания уделяется законности действий Израиля в секторе Газа и их влиянию на палестинское население, пишет Asia Times. Впервые этот вопрос был поднят в деле, инициированном в конце декабря ЮАР в Международном суде при ООН. В нем утверждалось, что Израиль несет ответственность за геноцид против народа сектора Газа.
На прошлой неделе Международной уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Однако юрисдикция МУС в отношении войны в секторе Газа не является однозначной, поскольку Израиль не подписал Римский статут — договор, который учредил суд и предоставил ему полномочия расследовать военные преступления и преступления против человечности.
Это был вопрос юридических, дипломатических и политических споров, поскольку Палестина не является общепризнанным государством.
Кроме того, решение МУС об аресте Нетаньяху подняли два других существенных правовых вопроса, которые государства, вероятно, будут учитывать при принятии решения о исполнении ордера МУС.
Во-первых, МУС был задуман как «суд последней инстанции» в отношении обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это означает, что он отдает предпочтение национальным расследованиям и судебным преследованиям за военные преступления. Поэтому есть вероятность, что ордера на арест Нетаньяху и Галанта могут быть приостановлены, если Израиль начнет собственные расследования.
В израильских вооруженных силах есть внутреннее подразделение, которое расследует предполагаемые нарушения международных правил поведения. Но правозащитные группы обвиняют его в отсутствии прозрачности и нежелании расследовать действия собственных солдат. К тому же нет доказательств, что израильские политические лидеры находятся под следствием за свои действия во время войны в Газе.
Во-вторых, международное право признает принцип «иммунитета главы государства», который означает, что лидер страны не подлежит аресту за предполагаемые преступления. Впрочем, после того как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, западные государства не придали этому принципу большого значения.
И теперь сторонники Израиля стоят перед непростым дипломатическим и юридическим выбором.
Например, в Австралии существует двухпартийная позиция, которая поддерживает основанный на правилах международный порядок, установленный после Второй мировой войны. И Международный суд при ООН и МУС являются ядром этого международного порядка. В Австралии также есть судья, который заседает в Международном суде и который решительно поддержал преследование Путина из-за конфликта на Украине.
И как бы тяжело ни было Австралии видеть, как Израиль и его глава оказываются в центре внимания международного права, неспособность поддержать эти процессы и их результаты грозит дальнейшим разрушением международного порядка.
Что касается Европы, то там пока оказалось всего три исключения: Венгрия, Чехия и Германия заявили, что не будут выполнять ордера МУС, пишет The Telegraph.
Арест премьер-министра еврейского государства — не самое лучшее зрелище для организаторов Холокоста, события, которое привело к основанию государства Израиль.
Орбан даже собирается пригласить Нетаньяху в Венгрию для проведения переговоров в «адекватных условиях безопасности».
В России же отказались признавать легитимность МУС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
Канцелярия премьер-министр Британии Кира Стармера указала, что Нетяньяху будет арестован, если прибудет на территорию Соединенного Королевства. «Великобритания всегда будет придерживаться своих юридических обязательств, как прописано в национальном и на самом деле в международном законодательстве», — заявил официальный представитель Старемра. Однако в канцелярии подчеркнули, что до этого в Британии ни разу не исполнялись ордера МУС, так как лица, в отношении которых они были выданы, не посещали Британию.
Об этом проинформировал президент страны Густаво Петро. «Мы уважаем решение МУС. Если Нетаньяху и его министр обороны посетят Колумбию, мы их арестуем», — сказал Петро в интервью.
Что касается США, то в минувшие выходные сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что США следует ввести санкции против тех союзников, которые арестуют премьера Израиля в своей стране. Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон пошел еще дальше: он допустил вторжение в Нидерланды, где находится МУС.
Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ордера на арест израильского премьер-министра недостаточно, пишет Firstpost. Вместо ордера на арест Нетаньяху должен быть вынесен смертный приговор, заявил Хаменеи в понедельник, выступая перед личным составом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).