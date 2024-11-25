СМИ: кто может арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Канцелярия премьер-министр Британии Кира Стармера указала, что Нетяньяху будет арестован, если прибудет на территорию Соединенного Королевства. «Великобритания всегда будет придерживаться своих юридических обязательств, как прописано в национальном и на самом деле в международном законодательстве», — заявил официальный представитель Старемра. Однако в канцелярии подчеркнули, что до этого в Британии ни разу не исполнялись ордера МУС, так как лица, в отношении которых они были выданы, не посещали Британию.