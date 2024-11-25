В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта

«Мы сейчас должны восполнить операционные запасы оружия, которые истощились. Мы также должны больше инвестировать в ПВО, системы нанесения высокоточных ударов. Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили отношение к идее о том, что мы — оборонный альянс, и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — сказал он.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Тем не менее Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Так, на минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.
Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.