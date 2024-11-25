Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с членами «Союза генералов Самары»

Члены областной общественной организации «Союз генералов Самары» провели внеочередное отчетно-выборное собрание. В нем участвовали губернатор Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор в регионе Михаил Феоктистов. Глава региона подчеркнул, как важна работа каждого для защиты Отечества, и привел в пример то, как была перестроена работа регионального правительства.
— Я прошу вас всех, у вас есть такая возможность и полномочия, лично ко мне приходить и свои предложения, исходя из вашего опыта и опыта ваших воспитанников, которые сейчас возглавляют соответствующие структуры, эти предложения озвучивать, — сказал губернатор.
«Союз генералов Самары» проводит большую работу для сохранения исторической памяти, поддержке наших бойцов, военно-патриотическому воспитанию. Вячеслав Федорищев поблагодарил членов общественной организации за это, а также вручил заслуженные награды. Поздравления и слова благодарности от полпреда президента РФ в ПФО собравшимся передал Михаил Феоктистов. Почетный знак «За служение людям» был вручен генерал-майорам в отставке Виктору Иванову и Василию Плавченко, генерал-лейтенанту Валерию Яковлеву. Также в этот день вручили почетную грамоту губернатора и почетные знаки «За заслуги в развитии ветеранского движения».
Планируется, что члены «Союза генералов Самары» будут участвовать в реализации проекта под рабочим названием «Вторая» — в честь 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В его рамках будут создавать новые меры поддержки участников СВО и их близких, вести военно-патриотическую работу