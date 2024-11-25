Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с членами «Союза генералов Самары»

— Я прошу вас всех, у вас есть такая возможность и полномочия, лично ко мне приходить и свои предложения, исходя из вашего опыта и опыта ваших воспитанников, которые сейчас возглавляют соответствующие структуры, эти предложения озвучивать, — сказал губернатор.