Губернатор Калининградской области устроил разнос администрации Калининграда

«Главный от меня вопрос: когда будет налажена системная работа по уборке с закреплением ответственных за каждый участок города?» — вопросил Беспрозванных.
В этой связи губернатор поручил предоставить схему закрепления техники и дворников за каждым участком города и обеспечить контроль за УК по уборке дворов. Кроме того, администрации Калининграда поручено выходить на предписания и штрафы за неисполнение обязанностей, вплоть до лишения лицензии УК. Елене Дятловой, управляющей администрацией Калининграда, велено предоставить карту рисков по подтоплениям. Впрочем, это касается и других муниципалитетов.
«Временное потепление не избавляет от работы на улицах города. Это касается не только Калининграда, но и всех муниципалитетов. Вижу, что проблема перешла в системную, повторяясь из года в год. Будем решать», — заключил губернатор Калининградской области.