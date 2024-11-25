Губернатор Калининградской области устроил разнос администрации Калининграда

В этой связи губернатор поручил предоставить схему закрепления техники и дворников за каждым участком города и обеспечить контроль за УК по уборке дворов. Кроме того, администрации Калининграда поручено выходить на предписания и штрафы за неисполнение обязанностей, вплоть до лишения лицензии УК. Елене Дятловой, управляющей администрацией Калининграда, велено предоставить карту рисков по подтоплениям. Впрочем, это касается и других муниципалитетов.