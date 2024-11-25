Экс-премьер Молдавии прокомментировал победу Джеорджеску

«Для Кишинева это сигнал, что и в Молдавии растёт запрос на подлинную политику, отвечающую чаяниям граждан, а не только на декларации о внешнеполитических приоритетах. Тем не менее, наши отношения с Румынией остаются стабильными, и выбор президента не повлияет кардинально на их развитие. Чтобы продвигаться вперёд нам необходимо сосредоточиться на реальных потребностях граждан, а не на декларациях и политических лозунгах».